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На Западе объяснили отказ Зеленского забирать тела солдат ВСУ

Меркурис: Зеленский отказался забирать тела солдат, чтобы не признавать потери
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Ints Kalnins/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский сорвал обмен с Россией и отказался забирать тела солдат ВСУ, чтобы избежать признания масштабных потерь. Такое мнение высказал британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

«Его [Зеленского] престиж был связан с авантюрой Украины в Курской области. Он не хочет признавать масштабы потерь» – считает эксперт.

В понедельник, 2 июня, в Турции прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня. Министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам переговоров заявил, что Москва и Киев также договорились об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет, а также телами военных по формуле «6000 на 6000».

7 июня российская делегация прибыла на место обмена на границе с Украиной в рамках Стамбульских договоренностей, однако представители Киева туда не явились. В украинском Координационном штабе назвали сделанные в связи с этим заявления РФ о несоблюдении республикой Стамбульских договоренностей «не соответствующими действительности» и сообщили, что дата обмена якобы не была согласована.

Ранее Зеленский посетовал на дефицит «сильных шагов» со стороны США.

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