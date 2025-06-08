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В Европе осудили Украину за отказ принять тела своих солдат

Журналистка из Нидерландов назвала преступлением отказ Киева принять тела солдат
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Независимая журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде осудила отказ Украины принять тела своих павших бойцов. Своим мнением она поделилась в беседе с РИА Новости.

Журналистка обрушилась с критикой на украинские власти после того, как осмотрела рефрижераторы с телами военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сейчас находятся в Брянской области.

«Это ужасно, на самом деле, это преступление. <...> Как можно так поступать с семьями?» — возмутилась ван ден Энде.

Она заявила, что вместе с группой других европейских коллег отразит реальное положение дел для западной аудитории. Журналистка отметила, что в Нидерландах люди все чаще задаются вопросами о поддержке Украины.

«Я знаю много СМИ, которые покажут кадры с рефрижераторами. И скажут, что Украина не хочет их принимать», — сказала она.

8 июня иностранные журналисты приехали в Брянскую область, где стоят фуры с рефрижераторами с телами солдат ВСУ. На месте заметили представителей СМИ из Франции, Германии, Италии, Голландии, а также арабских стран и государств Латинской Америки.

7 июня помощник президента РФ Владимир Мединский пригласил иностранных журналистов приехать на место обмена телами военнослужащих, чтобы лично убедиться в том, что представителей Киева там нет.

При этом Мединский подчеркнул, что делегация РФ на месте и готова к обмену, о котором договорились делегации во время переговоров в Стамбуле 2 июня.

Ранее Зеленскому предрекли гнев семей из-за отказа возвращать тела бойцов ВСУ.

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