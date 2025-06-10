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На Западе раскрыли реальную причину ударов Киева по российским аэродромам

Мате: Украина атаками на аэродромы РФ хотела убедить Запад дать ей больше денег
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Efrem Lukatsky/AP

Украина атаками на российские военные аэродромы хотела убедить Запад, что она все еще «в строю». Таким мнением поделился канадский журналист Аарон Мате в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Целью атак было попытаться убедить западных спонсоров, что Украина все еще ведет эту борьбу и что она должна получить еще больше военной поддержки», — заявил журналист.

1 июня Киев провел масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы военные аэродромы в пяти российских регионах, включая Мурманскую, Иркутскую, Ивановскую, Рязанскую и Амурскую области.

По данным Минобороны, все атаки на военные аэродромы РФ были отражены. Нескольких участников этих ударов задержали. Пострадавших среди военнослужащих и гражданского персонала аэродромов нет.

Как сообщил портал Axios, президент США Дональд Трамп назвал «мощной» и «крутой» неожиданную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские аэродромы. Операция «Паутина», по словам американского лидера, якобы показала, что у Украины «больше карт», чем он думал.

Ранее Володин заявил, что Зеленский несет личную ответственность за теракты в России.

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