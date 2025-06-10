На Западе раскрыли реальную причину ударов Киева по российским аэродромам

Мате: Украина атаками на аэродромы РФ хотела убедить Запад дать ей больше денег

Украина атаками на российские военные аэродромы хотела убедить Запад, что она все еще «в строю». Таким мнением поделился канадский журналист Аарон Мате в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Целью атак было попытаться убедить западных спонсоров, что Украина все еще ведет эту борьбу и что она должна получить еще больше военной поддержки», — заявил журналист.

1 июня Киев провел масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы военные аэродромы в пяти российских регионах, включая Мурманскую, Иркутскую, Ивановскую, Рязанскую и Амурскую области.

По данным Минобороны, все атаки на военные аэродромы РФ были отражены. Нескольких участников этих ударов задержали. Пострадавших среди военнослужащих и гражданского персонала аэродромов нет.

Как сообщил портал Axios, президент США Дональд Трамп назвал «мощной» и «крутой» неожиданную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские аэродромы. Операция «Паутина», по словам американского лидера, якобы показала, что у Украины «больше карт», чем он думал.

Ранее Володин заявил, что Зеленский несет личную ответственность за теракты в России.