Стало известно, что Трамп восхитился атакой Украины на российские аэродромы

Президент США Дональд Трамп посчитал атаку ВСУ на российские аэродромы «мощной» и «крутой». Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники, близкие к главе государства.

При этом, как сообщается, Трамп обеспокоен тем, что это еще больше усложнит его «миссию по прекращению огня» на Украине.

«Трамп посчитал, что неожиданная атака беспилотников со стороны Украины на выходных была «мощной» и «крутой», — говорится в сообщении издания.

Как утверждает Axios, операция на важнейших российских авиабазах, проведенная дистанционно СБУ, якобы «показала, что у Украины больше «карт», чем предполагал Трамп».

До этого газета The New York Times со ссылкой на президента геополитической консалтинговой группы Eurasia Group Яна Бреммера писала, что Россия может «бомбардировками» ответить на атаку Украины по военным аэродромам.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Ранее в Госдуме предложили объявить Украину государством-террористом.