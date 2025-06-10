Израиль вышлет Грету Тунберг и других активистов

Все активисты с судна «Мадлин», поддерживающие Палестину, включая шведскую экологическую активистку Грету Тунберг, будут возвращены в свои страны в кратчайшее время. Об этом заявил на брифинге официальный представитель израильского правительства Давид Менсер, передает ТАСС.

По словам политика, активистов отбуксировали в израильский порт Ашдод. Менсер отметил, что израильские власти позаботились об активистах, у них было достаточно еды и питья.

Он добавил, что Израиль «не хочет удерживать этих людей».

9 июня израильские военные провели досмотр и задержание судна Madleen, направлявшегося к берегам сектора Газа в составе коалиции «Флотилия свободы». На борту находились 12 активистов, включая Тунберг, а также граждане Франции, Турции, Бразилии и Швеции. Представители коалиции заявили, что судно было перехвачено в международных водах, а часть волонтеров «похищена». Среди задержанных, по их утверждению, — Тунберг, французы Рева Виар и Янис Мамди, турок Суяб Орду и бразилец Тьяго Авила.

Тунберг обвинила израильские власти в похищении.

Ранее сообщалось, что в Израиле из учебников удалят упоминания о поддержавшей палестинцев Тунберг.