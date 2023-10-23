Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Израиле из учебников удалят упоминания о поддержавшей палестинцев Тунберг

Ynet: Минобразования Израиля удалит из учебников упоминания о Грете Тунберг

close
100%
Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство образования Израиля намерено удалить все упоминания о шведской активистке Грете Тунберг из школьных материалов. О соответствующем решении ведомства сообщил местный портал Ynet.

Как указано в публикации, причиной для изъятия всяких упоминаний о Грете Тунберг из израильских учебников послужили ее высказывания в поддержку палестинского народа и жителей сектора Газа. При этом в министерстве подчеркнули, что из-за подобной позиции активистку больше нельзя считать образцом «моральных и образовательных ценностей».

«Она более не может служить примером для подражания и воспитания для израильских учащихся», — подчеркнули представители ведомства.

20 октября шведская активистка организовала онлайн-акцию в поддержку сектора Газа и Палестины. В своих социальных сетях девушка опубликовала фотографию, на которой вместе с единомышленниками держит плакаты с лозунгами в поддержку палестинского народа.

Как сказала Тунберг, таким образом она решила продемонстрировать свою солидарность с пострадавшими людьми. В то же время она призвала международное сообщество принять меры для немедленного прекращения огня и обеспечения свободы палестинцев.

Ранее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) раскритиковали Грету Тунберг за поддержку Палестины.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий