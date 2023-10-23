В Израиле из учебников удалят упоминания о поддержавшей палестинцев Тунберг

Министерство образования Израиля намерено удалить все упоминания о шведской активистке Грете Тунберг из школьных материалов. О соответствующем решении ведомства сообщил местный портал Ynet.

Как указано в публикации, причиной для изъятия всяких упоминаний о Грете Тунберг из израильских учебников послужили ее высказывания в поддержку палестинского народа и жителей сектора Газа. При этом в министерстве подчеркнули, что из-за подобной позиции активистку больше нельзя считать образцом «моральных и образовательных ценностей».

«Она более не может служить примером для подражания и воспитания для израильских учащихся», — подчеркнули представители ведомства.

20 октября шведская активистка организовала онлайн-акцию в поддержку сектора Газа и Палестины. В своих социальных сетях девушка опубликовала фотографию, на которой вместе с единомышленниками держит плакаты с лозунгами в поддержку палестинского народа.

Как сказала Тунберг, таким образом она решила продемонстрировать свою солидарность с пострадавшими людьми. В то же время она призвала международное сообщество принять меры для немедленного прекращения огня и обеспечения свободы палестинцев.

Ранее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) раскритиковали Грету Тунберг за поддержку Палестины.