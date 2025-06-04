Украина отказалась воспринимать меморандум РФ всерьез

Зеленский: Украина не воспринимает всерьез меморандум РФ, так как это ультиматум

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев отказывается всерьез воспринимать меморандум РФ с условиями по урегулированию конфликта. Слова политика приводятся в Telegram-канале издания «Страна.ua».

«Украина не воспринимает всерьез меморандум РФ с условиями перемирия и мира, поскольку это ультиматум», — сказал украинский лидер.

Делегации Украины и России обменялись меморандумами с условиями по прекращению огня на переговорах в Стамбуле 2 июня.

По итогам этой встречи помощник президента РФ и глава российской переговорной группы Владимир Мединский заявил, что меморандум России является комплексным предложением по достижению долгосрочного мира или, по крайней мере, прекращению огня. Он подчеркнул, что этот документ «не ультиматум».

Среди прочего Россия в меморандуме потребовала от Киева признать новые регионы, а также вывести войска Вооруженных сил Украины с территорий РФ. Также Украина должна отказаться от вступления в любые военные союзы и коалиции и размещения на своей территории иностранных войск и ядерного оружия.

Ранее в Верховной раде Украины назвали российский меморандум неприемлемым.