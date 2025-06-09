В Белом доме раскритиковали губернатора Калифорнии из-за беспорядков

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом бездействовал, пока в Лос-Анджелесе шли протесты. Об этом в соцсети X написала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Гэвин Ньюсом ничего не делал, пока в Лос-Анджелесе на протяжении нескольких дней шли бунты, сопровождавшиеся насилием. Сотрудники федеральных правоохранительных органов были атакованы радикалами и преступниками, которые размахивали флагами других государств, поскольку губернатор Ньюсом был слишком слаб для того, чтобы защитить город», — написала она.

До этого стало известно, что Ньюсом намерен подать в суд на Трампа из-за решения направить национальную гвардию в Лос-Анджелес на фоне протестов против миграционной политики.

8 июня рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса перерос в столкновения с протестующими. Представители Белого дома расценили акции протеста в Лос-Анджелесе как «мятеж против закона».

Президент США Дональд Трамп обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс в неспособности контролировать ситуацию. В свою очередь, Ньюсом назвал решение президента США направить две тысячи бойцов национальной гвардии в Лос-Анджелес для разгона протестов «намеренным подстрекательством».

Ранее Камала Харрис высказалась о беспорядках в Лос-Анджелесе.