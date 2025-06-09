Губернатор Калифорнии решил подать в суд на Трампа

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом намерен подать в суд на президента США Дональда Трампа из-за решения направить национальную гвардию в Лос-Анджелес на фоне протестов против миграционной политики. Об этом он написал в соцсети X.

«Он [Трамп. — «Газета.Ru»] разжигал огонь, а затем незаконно попытался федерализовать Национальную гвардию. Подписанный им указ касается не только Калифорнии. Он даст ему возможность вмешиваться в любой штат и делать то же самое. Мы подаем на него в суд», — написал он.

8 июня рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса перерос в столкновения с протестующими. Представители Белого дома расценили акции протеста в Лос-Анджелесе как «мятеж против закона».

Трамп обвинил Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс в неспособности контролировать ситуацию. В свою очередь, Ньюсом назвал решение президента США направить две тысячи бойцов национальной гвардии в Лос-Анджелес для разгона протестов «намеренным подстрекательством».

Ранее Камала Харрис высказалась о беспорядках в Лос-Анджелесе.