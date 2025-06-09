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Лавров назвал условие для диалога РФ и США по стратегической стабильности

Лавров: РФ продолжит диалог с США по стратегической стабильности при равноправии
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Alexander Zemlianichenko/Pool/Reuters

Возобновление диалога РФ с США по стратегической стабильности возможно при восстановлении равноправных отношений между странами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на Форуме будущего — 2050, передает ТАСС.

По его словам, у администрации президента США Дональда Трампа есть желание возобновить стратегический диалог.

«Мы исходим из того, что, как только базовые основы, базовые составляющие наших отношений, на которых они зиждятся, будут приведены в соответствие с принципами ведения равноправных переговоров по стратегической стабильности, мы такие переговоры будем готовы возобновить», — подчеркнул глава МИД РФ.

По словам Лаврова, на данный момент в этом направлении нужно предпринять дополнительные усилия.

Министр отметил, что дипломатия нужна, чтобы не допустить бесконтрольного выхода гонки вооружений, особенно ядерных, на уровень, «когда может случиться непоправимое».

При этом дипломат указал на новый серьезный риск в лице искусственного интеллекта.

«Кто знает, что он там решит для себя, когда поймет, как организовано управление той или иной страной? А этим сейчас многие занимаются», — сказал Лавров.

До этого глава российского дипломатического ведомства прокомментировал отношения Трампа и президента РФ Владимира Путина. По словам Лаврова, они являются рабочими, поскольку лидерам не нужны прелюдии или предисловия. Во время телефонных переговоров Путин и Трамп сразу приступают к сути.

27 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возвращение Москвы к диалогу с Вашингтоном по стратегической стабильности потребует надежного и стабильного фундамента, в том числе нормализации отношений.

Ранее Лавров назвал лучших дипломатов по вопросу Украины.

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