В МИД прокомментировали отношения Путина и Трампа

Отношения, которые установились между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, являются рабочими. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Форуме будущего — 2050, передает ТАСС.

По его словам, политикам не нужны прелюдии или предисловия, во время телефонных переговоров они сразу приступают к сути. Лавров высказал мнение, что это лучший способ работы — напрямую излагать свою позицию, поскольку в таком случае не будет «иллюзий и несбывшихся надежд».

4 июня состоялись телефонные переговоры между Путиным и Трампом. Они обсудили российско-украинский конфликт, а также недавние переговоры в Стамбуле. Российский лидер обвинил Киев в попытках сорвать переговорный процесс, а также выразил уверенность, что нынешнему украинскому режиму «мир не нужен».

Сам Трамп сообщил, что созвонился с Путиным, разговор двух лидеров длился 1 час 15 минут. Глава Белого дома также заявил, что беседа с президентом России была позитивной, но «не той, что приведет к немедленному миру».

Ранее Зеленский заявил, что понимает Путина лучше, чем Трамп.