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Захарова назвала условие для начала диалога с США по стратегической стабильности

МИД РФ: для диалога с США по стратстабильности нужна нормализация отношений
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Максим Блинов/РИА Новости

Возвращение России к диалогу с США по стратегической стабильности потребует надежного и стабильного фундамента, в том числе нормализации отношений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, пока условия не вызрели.

«Возобновление полноформатного и предметного диалога с США по всему комплексу взаимосвязанных факторов стратегической стабильности потребует, об этом неоднократно говорило руководство нашей страны, надежного политического фундамента», — объяснила Захарова.

Представитель МИД уточнила, что он предусматривает нормализацию двусторонних отношений, включая и «материальное воплощение готовности Вашингтона к уважению коренных интересов России».

Также нужно устранить первопричины принципиальных противоречий, не в последнюю очередь в области безопасности.

До этого Захарова заявила, что у РФ есть возможность предотвратить третью мировую войну. Она отметила, что Москва в военном и геополитическом планировании опирается на анализ постоянно эволюционирующих угроз и рисков подрыва стратегической стабильности страны.

Ранее Захарова пошутила, что не может обсуждать адекватность европейских лидеров.

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