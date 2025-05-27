Захарова назвала условие для начала диалога с США по стратегической стабильности

Возвращение России к диалогу с США по стратегической стабильности потребует надежного и стабильного фундамента, в том числе нормализации отношений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.
По ее словам, пока условия не вызрели.
«Возобновление полноформатного и предметного диалога с США по всему комплексу взаимосвязанных факторов стратегической стабильности потребует, об этом неоднократно говорило руководство нашей страны, надежного политического фундамента», — объяснила Захарова.
Представитель МИД уточнила, что он предусматривает нормализацию двусторонних отношений, включая и «материальное воплощение готовности Вашингтона к уважению коренных интересов России».
Также нужно устранить первопричины принципиальных противоречий, не в последнюю очередь в области безопасности.
До этого Захарова заявила, что у РФ есть возможность предотвратить третью мировую войну. Она отметила, что Москва в военном и геополитическом планировании опирается на анализ постоянно эволюционирующих угроз и рисков подрыва стратегической стабильности страны.
Ранее Захарова пошутила, что не может обсуждать адекватность европейских лидеров.