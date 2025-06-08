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В МИД РФ заявили, что Запад не оценил сдержанность Москвы в вопросе моратория РСМД

Рябков: существование моратория РФ на РСМД приближается к своему завершению
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Существование моратория РФ на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) приближается к своему логическому завершению, Запад не оценил сдержанность Москвы в этом вопросе. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Реальность такова, что проявленная Россией сдержанность в сфере «пост-ДРСМД» не была оценена США и их союзниками и не встретила взаимности», — заявил собеседник агентства.

Рябков добавил, что российская сторона «открыто и прямо» заявила о том, что осуществление введенного одностороннего моратория на размещение наземных РСМД приближается к своему логическому завершению.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что в свете последних событий Россия вынуждена реагировать на появление «новых и весьма чувствительных ракетных угроз».

16 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может развернуть ракеты средней и меньшей дальности, если это сделают США. Договор о ликвидации РСМД прекратил свое действие по инициативе США, сказал российский лидер, отметив, что российская сторона неоднократно заявляла о негативных последствиях после разрыва этого договора.

Ранее эксперт заявил, что удар по Германии не приведет к войне со всем блоком НАТО.

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