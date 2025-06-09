В Кремле объяснили, что будет после завершения моратория на развертывание РСМД

Песков ответил на вопрос о готовности РФ размещать ракеты в разных точках мира

Россия в какой-то момент оставит за собой свободу действия в вопросе размещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о скором завершении моратория, подписанного Россией и США, на развертывание ракет средней и меньшей дальности.

По его словам, России в любом случае придется реагировать на агрессивные действия со стороны НАТО и стран-членов альянса, которые находятся в непосредственной близости от российских границ.

«Конечно, в какой-то момент, когда ничто не будет ограничивать наши действия, мы эту свободу действий за собой оставим», — сказал Песков журналистам.

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что существование моратория на развертывание РСМД приближается к своему логическому завершению. По его словам, Запад не оценил сдержанность Москвы в этом вопросе.

В июне прошлого года президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза заявил, что стране нужно начать производить ракеты средней и малой дальности наземного базирования в ответ на действия США.

Ранее Рябков заявил, что США при Трампе намерены наращивать деятельность по развертыванию ракет.