В МИД РФ заявили о наращивании США деятельности по развертыванию ракет

США при президенте Дональде Трампе будут только наращивать деятельность по развертыванию ракет средней и меньшей дальности. Таким мнением поделился замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с ТАСС.

«На данный момент мы не видим каких-либо кардинальных перемен и тем более разворотов в планах США по дальнейшему передовому развертыванию наземных ракет средней и меньшей дальности в различных регионах мира», — отметил Рябков.

Он подчеркнул, что шаги американских военных, наоборот, заставляют думать, что подобная деятельность будет только наращивать темпы. Заместитель министра иностранных дел РФ добавил, что позиция России на этот счет неоднократно озвучивалась в подробностях, дав понять, что Москва не одобряет текущий настрой США.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков заявлял, что Москва не будет считать себя связанной обязательствами по одностороннему мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности, если американские ракеты наземного базирования появятся в различных регионах мира, прежде всего в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Он отметил, что подобный сценарий не предвещает ничего хорошего для глобальной стабильности. Машков подчеркнул, что в случае реализации планы США спровоцируют мощную волну многосторонней гонки ракетных вооружений со всеми вытекающими последствиями. РФ, по его словам, примет все необходимые меры для обеспечения безопасности, в том числе и в области ядерного сдерживания.

Ранее в МИД РФ заявили, что Запад не оценил сдержанность Москвы в вопросе моратория РСМД.