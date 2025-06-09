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Британский дипломат назвал возможную причину войны России и Грузии

Дипломат Прауд: вступление Грузии в НАТО приведет к войне с Россией
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Sputnik/РИА «Новости»

Британский дипломат и эксперт по вопросам безопасности Ян Прауд заявил, что вступление Грузии в НАТО приведет к войне с Россией, для которой подобный сценарий является неприемлемым и угрожает национальным интересам. Своим мнением он поделился в эфире телеканала «Имеди».

«Если вы хотите вступить в НАТО, то война с Россией гарантирована», — сказал Прауд.

По его словам, Грузии стоит изучить опыт Украины. Дипломат подчеркнул, что НАТО не отправляло солдат на Украину, ограничиваясь лишь гуманитарной поддержкой и поставками боеприпасов. Прауд также заявил, что санкции против России не достигли своей цели.

4 июня сотрудник МИД Грузии Темо Сукашвили сообщил, что информационный центр НАТО и Евросоюза в стране с 1 июля закрывается вследствие ухудшения взаимоотношений Грузии с западными странами.

В феврале президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что внешние силы стремились склонить Грузию к началу вооруженного конфликта с Россией после начала специальной военной операции РФ на Украине. По его мнению, в отстаивании государственных интересов властям стран народ оказал существенную помощь.

Ранее Келлог заявил, что США готовы прекратить расширение НАТО к границам России.

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