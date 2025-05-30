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Келлог заявил, что США готовы прекратить расширение НАТО к границам России

Келлог: США готовы прекратить расширение НАТО на восток
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Carlos Barria/Reuters

США готовы прекратить расширение НАТО на восток, при этом вступление Украины в блок не обсуждается. Об этом в интервью ABC News заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог.

«Мы говорим (России. – «Газета.Ru»): «Хорошо… мы можем прекратить расширение НАТО к вашим границам». Это вопрос их безопасности», — отметил он.

Келлог добавил, что как минимум четыре страны НАТО выступают против членства Украины в альянсе.

При этом 9 мая вице-премьер Украины Ольга Стефанишина утверждала, что на вступление республики в Североатлантический альянс согласились все страны НАТО. Она подчеркнула, что официально принятое решение зафиксировано в документах альянса.

Ранее Зеленский назвал условие победы Путина над НАТО.

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