Келлог заявил, что США готовы прекратить расширение НАТО к границам России

США готовы прекратить расширение НАТО на восток, при этом вступление Украины в блок не обсуждается. Об этом в интервью ABC News заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог.

«Мы говорим (России. – «Газета.Ru»): «Хорошо… мы можем прекратить расширение НАТО к вашим границам». Это вопрос их безопасности», — отметил он.

Келлог добавил, что как минимум четыре страны НАТО выступают против членства Украины в альянсе.

При этом 9 мая вице-премьер Украины Ольга Стефанишина утверждала, что на вступление республики в Североатлантический альянс согласились все страны НАТО. Она подчеркнула, что официально принятое решение зафиксировано в документах альянса.

Ранее Зеленский назвал условие победы Путина над НАТО.