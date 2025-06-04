Информационный центр НАТО и Евросоюза в Грузии с 1 июля закрывается вследствие ухудшения взаимоотношений Грузии с западными странами. Об этом сообщил сотрудник МИД страны Темо Сукашвили, слова которого приводятся на сайте ведомства.

Соответствующую функцию будет выполнять одноименный департамент в структуре МИД. Организация была создана по инициативе экс-президента Михаила Саакашвили еще в 2005 году.

Это решение стало следствием позиции правящей партии «Грузинская мечта», возглавляемой миллиардером Бидзиной Иванишвили, который регулярно критикует западные структуры за стремление втянуть страну в конфликт с Россией. Подобные заявления звучали как от самого Иванишвили, так и от представителей власти, включая премьера и спикера парламента.

Опрос населения, проведенный Евробарометром, показал резкое снижение доверия к Европейскому союзу среди жителей Грузии: если полгода назад уровень поддержки составлял 66%, то теперь лишь 49% респондентов положительно оценивают деятельность блока, тогда как почти треть опрошенных высказалась негативно.

Ранее в Тбилиси потребовали от ЕС «вернуться к европейским ценностям».