Президент Кавелашвили: Грузию пытались подтолкнуть к войне с РФ в начале СВО

Внешние силы стремились склонить Грузию к началу вооруженного конфликта с Россией после начала специальной военной операции РФ на Украине. Об этом заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в интервью радиостанции Radio Courtoisie.

«Молодые проевропейцы призывали нас к войне против России», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).

По словам Кавелашвили, соответствующие призывы слышали в Тбилиси с начала украинского конфликта в 2022 году.

По мнению президента Грузии, в отстаивании государственных интересов властям стран народ оказал существенную помощь.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что не видит возможности для восстановления дипломатических отношений с Россией и утверждал, что Москва нарушает территориальную целостность республики.

Несмотря на отсутствие дипломатических отношений, Кобахидзе отметил продолжение экономического и торгового сотрудничества Грузии с Россией, выразив намерение сохранить этот подход и в будущем.

Ранее премьер Грузии призвал положить конец «либеральному фашизму».