Путин рассказал, что будут обсуждать участники ПМЭФ

Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обменяются мнениями по проблемам, касающимся демографии и производительности труда. Об этом говорится в телеграмме президента России Владимира Путина участникам и организаторам мероприятия, опубликованной на сайте Кремля.

«Также предстоит обменяться мнениями по проблемам, касающимся демографии и производительности труда, науки и образования, здравоохранения и социальной защиты», — говорится в документе.

ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня.

Прошлый, 27-й Петербургский международный экономический форум, состоявшийся с 5 по 8 июня 2024 года, собрал рекордное число участников, превзойдя показатели предыдущих лет, несмотря на действующие международные санкции. Ключевыми темами форума стали вопросы международного экономического сотрудничества, поиск новых рынков, технологическое развитие и привлечение инвестиций.

В апреле на сайте фонда «Росконгресс» сообщалось, что главной темой ПМЭФ в 2025 году станет «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее была названа цена самого дорогого номера в отеле на ПМЭФ.