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Маска обвинили во вмешательстве в выборы в других странах

Макрон обвинил Илона Маска во вмешательстве в выборы в других странах

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления обвинил американского предпринимателя Илона Маска во вмешательстве в выборы в других странах, в частности в Германии. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.

«А если бы десять лет назад кто-нибудь нам сказал, что владелец одной из крупнейших в мире социальных сетей будет поддерживать новый реакционный интернационал и будет напрямую вмешиваться в выборы, в том числе в Германии?» — задал вопрос французский лидер.

Президент Франции подчеркнул, что едва ли подобное могло бы произойти десять лет назад, однако сейчас это тот мир, в котором живет человечество.

Незадолго до этого премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере выразил беспокойство тем, что американский миллиардер и предприниматель Илон Маск вмешивается во внутриполитические вопросы третьих стран. Глава норвежского правительства подчеркнул, что считает тревожным факт того, что человек с огромным доступом к социальным сетям и экономическими ресурсами «так напрямую вмешивается во внутренние дела других стран».

Ранее в Германии сравнили Маска с Путиным.

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