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Отец Маска выразил уважение Путину

Отец Илона Маска Эррол заявил, что Путин вызывает определенное уважение
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Александр Астафьев/РИА Новости

Эррол Маск, отец миллиардера Илона Маска, выразил уважение президенту России Владимиру Путину. В интервью Going Underground он заявил, что российский лидер демонстрирует последовательность и рациональность в управлении страной, которая исторически играет ключевую роль в мировой политике.

Эррол отметил, что Путин уже долгие годы остается у власти, а его выступления наполнены «разумными и взвешенными идеями».

«Когда Россия достигает успехов, мир сразу обращает на это пристальное внимание», — добавил он, подчеркнув значимость страны на международной арене.

Маск-старший также напомнил о вкладе России в мировую культуру и науку.

«Многие гении — писатели, художники, ученые — вышли именно отсюда», — сказал он.

Это, по его мнению, подтверждает уникальность российской истории и ее влияние на глобальные процессы.

Эррол Маск 4 апреля заявил, что они с сыном восхищаются Владимиром Путиным и считают его «примером сильного лидера».

Ранее рязанский завод приготовился к росту спроса на кефир после фильма о Путине.

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