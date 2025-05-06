Эррол Маск, отец миллиардера Илона Маска, выразил уважение президенту России Владимиру Путину. В интервью Going Underground он заявил, что российский лидер демонстрирует последовательность и рациональность в управлении страной, которая исторически играет ключевую роль в мировой политике.
Эррол отметил, что Путин уже долгие годы остается у власти, а его выступления наполнены «разумными и взвешенными идеями».
«Когда Россия достигает успехов, мир сразу обращает на это пристальное внимание», — добавил он, подчеркнув значимость страны на международной арене.
Маск-старший также напомнил о вкладе России в мировую культуру и науку.
«Многие гении — писатели, художники, ученые — вышли именно отсюда», — сказал он.
Это, по его мнению, подтверждает уникальность российской истории и ее влияние на глобальные процессы.
Эррол Маск 4 апреля заявил, что они с сыном восхищаются Владимиром Путиным и считают его «примером сильного лидера».
Ранее рязанский завод приготовился к росту спроса на кефир после фильма о Путине.