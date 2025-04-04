Отец Илона Маска Эррол заявил, что они с сыном восхищаются Путиным

Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол заявил, что они с сыном восхищаются президентом России Владимиром Путиным и считают его «примером сильного лидера». Об этом сообщает «Би-би-си».

Эррол Маск считает, что Путин говорит логичные вещи, поэтому было бы глупо им не восхищаться.

По его мнению, к президенту России сложно не испытывать восхищение как к мужчине.

21 февраля Путин посоветовал заместителю председателя правления Газпромбанка Дмитрию Зауэрсу сотрудничать в разработке технологий с американским предпринимателем Илоном Маском, который сейчас руководит ведомством по повышению эффективности работы правительства США (DOGE).

Зауэрс сопровождал российского лидера на выставке Форума будущих технологий. Он рассказал главе государства, что Россия производит батареи, которые используются в ракетно-космической сфере, а также нейрочипы. Последние Зауэрс назвал «ответом Илону Маску», компания которого также работает в этом направлении. На это Путин посоветовал «объединять усилия с Маском».

Ранее Маска обвинили во вмешательстве в выборы в других странах.