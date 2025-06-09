На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД России оценили планы французской компании производить БПЛА на Украине

Захарова прокомментировала планы Renault производить беспилотники на Украине
close
Evgenia Novozhenina/Reuters

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала планы Renault выпускать беспилотные летательные аппараты на Украине, оценив перспективы компании на автомобильном рынке. Слова дипломата приводит РИА Новости.

«Видимо, реалистично оценивают свои автомобильные перспективы — потеряли рынок», — заявила Захарова.

Накануне стало известно, что французская автомобилестроительная корпорация Renault планирует выпускать беспилотные летательные аппараты на территории Украины. По данным France Info, Renault хочет организовать производство дронов вместе с небольшой французской оборонной компанией вдали от линии боевого соприкосновения.

7 июня министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что некий отечественный автопроизводитель в партнерстве с французской оборонной компанией наладит выпуск БПЛА на Украине. По его словам, выгоду от этого получат якобы не только украинцы, но и французская армия.

Ранее во Франции обвинили Макрона в чрезмерных тратах на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами