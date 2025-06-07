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Французская автокомпания будет производить дроны на Украине

Минобороны: французская автокомпания запустит производство дронов на Украине
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Global Look Press

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил в эфире LCI, что некий французский автопроизводитель в партнерстве с французской оборонной компанией наладит выпуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Украине.

«Мы собираемся начать совершенно беспрецедентное партнерство, в рамках которого крупный французский автопроизводитель... я не буду говорить его название, потому что они сами должны объявить об этом», — заявил он.

Он отметил, что данный производитель объединит усилия с французской оборонной компанией, на базе которой будут оснащены производственные линии на Украине, чтобы иметь возможность производить дроны.

По его словам, выгоду от этого получат не только украинцы, но и французская армия.

На днях стало известно, что Французское правительство предоставит Украине государственные финансовые гарантии на сумму €1,5 млрд для финансирования закупок оборонной продукции у французских производителей.

Ранее во Франции обвинили Макрона в чрезмерных тратах на Украину.

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