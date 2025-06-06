Филиппо: Макрон растратил все деньги на Украину, не оставив ничего Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон истратил все средства на поддержку Украины, оставив свою страну и армию без финансирования. Об этом заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в социальной сети X.

«Ни цента не осталось для французской армии! Только что появились цифры и они ужасны: Макрон все время лгал! Он отдает все Украине», — возмутился политик.

Филиппо также отметил, что текущее состояние французских вооруженных сил является самым худшим за всю историю республики.

На днях стало известно, что Французское правительство предоставит Украине государственные финансовые гарантии на сумму €1,5 млрд для финансирования закупок оборонной продукции у французских производителей.

В мае президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна уже отдала «все, что могла» Украине, и больше не может поставлять оружие ВСУ. Он отметил, что Париж отдал Киеву даже часть гаубиц Caesar, которые обещал другим партнерам, таким как Копенгаген.

Ранее Франция и Британия завершили разработку плана по размещению сил на Украине.