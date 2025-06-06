На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Франции обвинили Макрона в чрезмерных тратах на Украину

Филиппо: Макрон растратил все деньги на Украину, не оставив ничего Франции
close
Ludovic Marin/Pool/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон истратил все средства на поддержку Украины, оставив свою страну и армию без финансирования. Об этом заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в социальной сети X.

«Ни цента не осталось для французской армии! Только что появились цифры и они ужасны: Макрон все время лгал! Он отдает все Украине», — возмутился политик.

Филиппо также отметил, что текущее состояние французских вооруженных сил является самым худшим за всю историю республики.

На днях стало известно, что Французское правительство предоставит Украине государственные финансовые гарантии на сумму €1,5 млрд для финансирования закупок оборонной продукции у французских производителей.

В мае президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна уже отдала «все, что могла» Украине, и больше не может поставлять оружие ВСУ. Он отметил, что Париж отдал Киеву даже часть гаубиц Caesar, которые обещал другим партнерам, таким как Копенгаген.

Ранее Франция и Британия завершили разработку плана по размещению сил на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами