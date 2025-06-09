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На Западе ожидают от Трампа решительной позиции по конфликту на Украине

FT: чиновники стран Запада ждут от Трампа решительной позиции по Украине
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Kevin Lamarque/Reuters

Чиновники из стран Запада ждут от президента США Дональда Трампа «решительных позиций» по конфликту на Украине во время предстоящего саммита «Большой семерки» (G7), который запланирован с 15 по 17 июня. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По мнению собеседников издания, предстоящий саммит лидеров G7 в Канаде может стать для президента США возможностью занять более решительную позицию, поскольку последние несколько недель Белый дом колебался в своей позиции относительно конфликта Москвы и Киева.

До этого газета Washington Post писала, что в Европе боятся, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на грядущем саммите НАТО выступит против критики в адрес РФ и откажется прописывать положения о поддержке Украины в итоговом заявлении.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обвинил ведущие европейские государства в блокировке мирного процесса на Украине.

Ранее стало известно о возможной скорой встрече Зеленского с Трампом.

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