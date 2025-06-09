На Западе ожидают от Трампа решительной позиции по конфликту на Украине

Чиновники из стран Запада ждут от президента США Дональда Трампа «решительных позиций» по конфликту на Украине во время предстоящего саммита «Большой семерки» (G7), который запланирован с 15 по 17 июня. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По мнению собеседников издания, предстоящий саммит лидеров G7 в Канаде может стать для президента США возможностью занять более решительную позицию, поскольку последние несколько недель Белый дом колебался в своей позиции относительно конфликта Москвы и Киева.

До этого газета Washington Post писала, что в Европе боятся, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на грядущем саммите НАТО выступит против критики в адрес РФ и откажется прописывать положения о поддержке Украины в итоговом заявлении.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обвинил ведущие европейские государства в блокировке мирного процесса на Украине.

Ранее стало известно о возможной скорой встрече Зеленского с Трампом.