Стало известно о возможной скорой встрече Зеленского с Трампом

Ермак: Зеленский может встретиться с Трампом 15-17 июня на полях саммита G7

Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Дональд Трамп могут провести встречу в рамках саммита G7, который пройдет в Канаде в этом месяце. Об этом сообщил глава администрации Зеленского Андрей Ермак, пишет Bloomberg.

Глава администрации президента Украины отметил, что делегация, которую он возглавлял во время недавнего визита в Вашингтон, активно работала над организацией встречи между двумя лидерами.

«Наш визит был подготовкой, среди прочего, к встрече Зеленского и Трампа в кулуарах саммита G7 в Канаде», — заявил Ермак.

Саммит G7 запланирован на 15–17 июня в канадском Кананаскисе, Альберта.

До этого профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини заявил, что Трамп в ходе встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем послал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому сигнал о территориальных уступках.

Ранее на Западе констатировали конец G7.