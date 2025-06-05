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В Европе испугались, что Трамп пойдет наперекор повестке саммита НАТО

WP: в Европе боятся, что Трамп выступит против обещаний поддержки Украины
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Alex Brandon/AP

В Европе боятся, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на грядущем саммите НАТО выступит против добавления положений с критикой в адрес РФ и обещаниями поддержки Украины в итоговом заявлении. Об этом пишет газета Washington Post (WP).

«Европейские дипломаты опасаются, что Трамп выступит против обещаний в дальнейшем поддерживать Украину или попытается заблокировать официальную критику в адрес России в ходе кропотливых переговоров по поводу заявления по итогам саммита», — указано в материале.

До этого портал Euractiv со ссылкой на дипломатические источники писал, что США могут выступить против того, чтобы в итоговой декларации саммита НАТО, который состоится в Гааге в конце июня, РФ была бы обозначена как угроза для альянса.

Политолог-американист Малек Дудаков допустил, что американцы постараются выбрать для России формулировку соперника, а не угрозы или прямого врага. В таком случае Москва не будет первостепенной угрозой, с «которой нужно прямо сейчас воевать», указал политолог.

Ранее в НАТО одобрили новую гибридную стратегию альянса.

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