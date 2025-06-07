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Европу назвали главным препятствием на пути к миру на Украине

Рябков: Европа превращается в главное препятствие на пути к миру на Украине
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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обвинил ведущие европейские государства в блокировке мирного процесса на Украине. Об этом он заявил в интервью ТАСС, подчеркнув, что действия ЕС и НАТО направлены на срыв переговоров.

«Ряд стран Европы превращается в ключевое препятствие для достижения мира. Руководство Евросоюза и альянса настойчиво поощряет Киев к продолжению боевых действий», — отметил дипломат.

По его словам, этому способствуют масштабные поставки вооружений, а также информационные кампании, дестабилизирующие переговорный процесс.

Рябков также указал на координированные действия западных государств по разработке «провокационных шагов» против России. Он напомнил, что Москва неоднократно заявляла о готовности к диалогу, однако ответные инициативы отсутствуют.

5 июня канцлер Германии Фридрих Мерц назвал президента США Дональда Трампа «ключевым человеком», который может остановить конфликт на Украине, просто усилив давление на Россию.

Ранее Трамп пообещал дать России и Украине «немного подраться».

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Переговоры о мире на Украине
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