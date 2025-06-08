Стали известны детали предстоящих переговоров США и Китая в Лондоне

WSJ: экспортный контроль будет главной темой на переговорах США и КНР в Лондоне

Меры экспортного контроля будут на первом месте в повестке министерской встречи США и Китая по вопросам двусторонней торговли. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Встреча должна состояться в Лондоне 9 июня. По данным издания, в последние недели фокус в торговой войне между США и Китаем сместился с тарифов на экспортные ограничения.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, отметив, что обсуждались только вопросы торговли. Американский лидер подчеркнул, что в ходе переговоров лидеры не обсуждали ничего по вопросам России, Украины или Ирана.

Агентство Bloomberg со ссылкой на американских и европейских чиновников писало, что президент США отказывается критиковать Китай за якобы помощь российскому лидеру Владимиру Путину, потому что торговля ему важнее.

Ранее на Западе рассказали, как пошлины США лишили доллар статуса «тихой гавани».