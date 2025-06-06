В США раскрыли, почему Трамп не критикует Китай за поддержку России

Bloomberg: Трамп не критикует Китай за помощь РФ, потому что торговля ему важней

Президент США Дональд Трамп отказывается критиковать Китай за якобы помощь российскому лидеру Владимиру Путину, потому что торговля ему важнее. Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на американских и европейских чиновников.

Агентство утверждает, что администрация США сосредоточится на проблемах двусторонних отношений и будет отодвигать украинский конфликт все дальше в списке приоритетов американской внешней политики.

По словам чиновников, это отличает Трампа от экс-президента США Джо Байдена, который рассматривал все отношения с другими правительствами через призму конфликта на Украине.

Накануне Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, отметив, что обсуждались только вопросы торговли. Американский лидер подчеркнул, что в ходе переговоров лидеры не обсуждали ничего по вопросам России, Украины или Ирана.

По словам американского президента, разговор с Си Цзиньпином продлился около полутора часов и был «очень положительным».

Как сообщил старший советник президента США по торговым вопросам Питер Наварро, переговоры между США и Китаем на тему торговли, в ходе которых основное внимание будет уделено вопросам, связанным с редкоземельными металлами, запланированы на ближайшую неделю.

Ранее Трамп призвал Китай открыть свой рынок для США.