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В США раскрыли, почему Трамп не критикует Китай за поддержку России

Bloomberg: Трамп не критикует Китай за помощь РФ, потому что торговля ему важней
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп отказывается критиковать Китай за якобы помощь российскому лидеру Владимиру Путину, потому что торговля ему важнее. Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на американских и европейских чиновников.

Агентство утверждает, что администрация США сосредоточится на проблемах двусторонних отношений и будет отодвигать украинский конфликт все дальше в списке приоритетов американской внешней политики.

По словам чиновников, это отличает Трампа от экс-президента США Джо Байдена, который рассматривал все отношения с другими правительствами через призму конфликта на Украине.

Накануне Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, отметив, что обсуждались только вопросы торговли. Американский лидер подчеркнул, что в ходе переговоров лидеры не обсуждали ничего по вопросам России, Украины или Ирана.

По словам американского президента, разговор с Си Цзиньпином продлился около полутора часов и был «очень положительным».

Как сообщил старший советник президента США по торговым вопросам Питер Наварро, переговоры между США и Китаем на тему торговли, в ходе которых основное внимание будет уделено вопросам, связанным с редкоземельными металлами, запланированы на ближайшую неделю.

Ранее Трамп призвал Китай открыть свой рынок для США.

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