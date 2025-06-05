Трамп назвал главную тему разговора с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином обсуждались только вопросы торговли.
«Мы не обсуждали ничего по вопросам России/Украины или Ирана», — написал Трамп.
По словам американского лидера, разговор с Си Цзиньпином продлился около полутора часа и был «очень положительным».
30 мая Трамп заявлял, что после разговора с Си Цзиньпином сможет урегулировать торговые разногласия между странами. Тогда же сообщалось, что США и Китай в настоящее время согласовывают проведение телефонного разговора между лидерами двух стран.
При этом к личной встрече Си Цзиньпин, по данным СМИ, пока не готов. В Пекине якобы вызвало недоумение обращение президента США с другими главами государств, а потому личная встреча двух лидеров сверхдержав пока избегается во избежание ущерба имиджу председателя КНР.
Ранее в Китае заявили, что Трамп просил разговора с Си Цзиньпином.