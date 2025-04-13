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На Западе рассказали, как пошлины США лишили доллар статуса «тихой гавани»

Axios: активы США теряют статус «тихой гавани» из-за пошлин Трампа
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Shutterstock

Американские облигации федерального займа и доллар теряют статус «тихой гавани», это стало заметно во время обвала рынков после введения пошлин США. Об этом пишет издание Axios.

В материале утверждается, что в ходе обвала мировых рынков инвесторы избавлялись, в частности, от облигаций госзайма США и доллара.

«Это необычно. В предыдущие эпизоды серьезных потрясений, как в сентябре 2008 года или в первые дни пандемии в 2020 году, доллар рос, поскольку мировые инвесторы стремились к безопасности», — говорится в публикации.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

На этом фоне фондовый рынок США обвалился до уровня начала пандемии коронавируса. Пошлины Трампа также обрушили акции оборонных компаний Европы. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США.

9 апреля Соединенные Штаты Америки приостановили действие торговых пошлин на 90 дней в отношении свыше 75 стран.

Ранее Трамп раскрыл, сколько США зарабатывают политикой пошлин.

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