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В Госдуме заявили об «ударе под дых», который РФ нанесла Украине

Депутат Белик: выстроенная Киевом картина о минимальных потерях ВСУ рухнула
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uma.gov.ru/Wikipedia

Картина о «минимальных» потерях на фронте, которую выстроили украинские власти перед населением, рухнула после отказа Киева забирать тела бойцов ВСУ. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

«Украина получила «удар под дых» предложением вернуть тела солдат ВСУ. Вся выстроенная перед населением картина «минимальных» потерь рухнула, и в Киеве суетятся, как вор, пойманный за руку», — сказал он.

По его словам, сейчас Киев оказался в политической ловушке. Он подчеркнул, что если украинские власти примут тела павших бойцов ВСУ, то им придется признать перед народом немалые потери и ложь официальной пропаганды.

7 июня делегация РФ прибыла на место обмена телами военнослужащих, о котором договорились в Стамбуле 2 июня по формуле «6000 на 6000», однако украинские представители туда не явились.

Позже в координационном штабе Украины сообщили, что дата передачи тел якобы не согласовывалась, а заявления РФ назвали «не соответствующими действительности и предварительным договоренностям».

При этом главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила уверенность, что украинские власти отказались забирать тела своих военных, чтобы не тратиться на компенсации семьям.

В свою очередь британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис считает, что Зеленский сорвал обмен с РФ, чтобы избежать признания масштабных потерь.

Ранее военкор раскрыл расходы Украины после выдачи Россией тел бойцов ВСУ.

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