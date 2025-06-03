Военкор раскрыл расходы Украины из-за выданных Россией тел бойцов ВСУ

За 6000 тел военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых Россия передаст украинской стороне в рамках стамбульских договоренностей, Киев будет вынужден заплатить семьям погибших 180 млрд рублей. Об этом сообщил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Мы и гуманитарный вопрос закрыли, и переполненные морозилки освободили, и Украину элегантно грузанули на деньги», — написал журналист.

Коц напомнил, что за каждого погибшего украинского бойца родственникам обещали выплатить 30 млн рублей. Таким образом, военкор подсчитал сумму за 6000 тел, при условии, что их можно будет опознать.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными. Главное о прошедшей встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали переговоры в Стамбуле тактической победой России.