Симоньян: Киев не забирает тела своих военных, не желая тратиться на компенсации

Украинские власти отказались забирать у России тела своих военных, чтобы не тратиться на компенсации семьям. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

Она также заявила, что киевский режим отказался проводить обмен пленными.

«Отцы и матери не могут по-человечески похоронить своих сыновей. Не могут встретиться с еще живыми. Режим не хочет тратиться на компенсации», — отметила она.

До этого помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными, а группа украинских переговорщиков по неизвестной причине не прибыла на место обмена.

3 июня военкор Александр Коц подсчитал, что за 6000 тел украинских военных, которые РФ намерена передать Украине по итогам договоренностей в Стамбуле, властям придется выплатить семьям погибших 180 млрд рублей, по 30 миллионов за каждого бойца.

Ранее депутат Рады обвинил Зеленского в отказе возвращать тела погибших солдат ВСУ.