Украинские власти отказались забирать у России тела своих военных, чтобы не тратиться на компенсации семьям. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.
Она также заявила, что киевский режим отказался проводить обмен пленными.
«Отцы и матери не могут по-человечески похоронить своих сыновей. Не могут встретиться с еще живыми. Режим не хочет тратиться на компенсации», — отметила она.
До этого помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными, а группа украинских переговорщиков по неизвестной причине не прибыла на место обмена.
3 июня военкор Александр Коц подсчитал, что за 6000 тел украинских военных, которые РФ намерена передать Украине по итогам договоренностей в Стамбуле, властям придется выплатить семьям погибших 180 млрд рублей, по 30 миллионов за каждого бойца.
Ранее депутат Рады обвинил Зеленского в отказе возвращать тела погибших солдат ВСУ.