В Египте прокомментировали ситуацию с телами украинских военных

Египетский депутат Мустафа Бакри заявил, что искренность стремлений президента Украины Владимира Зеленского к миру стала вызывать у него сомнения. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Решение России передать тела украинской стороне является гуманитарным вопросом. Отказ Зеленского вызывает недоумение и сомнение в его призывах к России и заявлениях о его стремлении к миру и встрече с российским президентом Владимиром Путиным», — заявил египетский политик.

По словам Бакри, сейчас украинское руководство следует инструкциям стран Запада, не заинтересованных в мирном процессе. При этом решения Киева египтянин назвал подтверждением отсутствия прежней динамики у переговоров.

В понедельник, 2 июня, в Турции прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня. Министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам переговоров заявил, что Москва и Киев также договорились об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет, а также телами военных по формуле «6000 на 6000».

7 июня российская делегация прибыла на место обмена на границе с Украиной в рамках Стамбульских договоренностей, однако представители Киева туда не явились. В украинском Координационном штабе назвали сделанные в связи с этим заявления РФ о несоблюдении республикой Стамбульских договоренностей «не соответствующими действительности» и сообщили, что дата обмена якобы не была согласована.

Ранее французский журналист Брайяр заявил, что Киев затягивает с оформлением статуса пропавших бойцов ВСУ.