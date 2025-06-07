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Мединский призвал Киев забрать тела солдат ВСУ, чтобы предать их земле

Мединский заявил, что Украина не забрала своих пленных и тела погибших

Группа переговорщиков от Украины не прибыла на место обмена с РФ, написал в своем Telegram-канале помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский.

Он рассказал, что первая партия из 1212 замороженных тел украинских солдат была доставлена в предусмотренное Стамбульскими договоренностями место на границе с Украиной, однако вторая сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок прием останков и обмен военнопленными.

«Группа их переговорщиков почему-то даже не прибыла на место обмена. Причины называются разные, и довольно странные», — сообщил чиновник.

Он призвал Киев выполнять договоренности, соблюдать график и незамедлительно начать обмен.

«Пусть... по 1200 солдат и офицеров с каждой стороны получат шанс вернуться домой. Призываем, наконец, забрать тела 6000 солдат и офицеров ВСУ, чтобы семьи могли их по-человечески предать земле», — заключил Мединский.

В понедельник, 2 июня, в Турции прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня. Министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам переговоров заявил, что Москва и Киев также договорились об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет, а также телами военных по формуле «6000 на 6000».

Ранее Украина ответила на заявление России по обмену телами.

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Переговоры в Стамбуле
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