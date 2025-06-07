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Французский журналист высказался об отказе Киева забирать тела бойцов ВСУ

Журналист Брайяр: Киев затягивает с оформлением статуса пропавших бойцов ВСУ
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Evgeniy Maloletka/AP

Киев затягивает с официальным оформлением статуса пропавших без вести бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за нежелания выплачивать компенсации их семьям. Такое мнение высказал французский журналист Лоран Брайяр, его цитирует Sputnik Afrique.

«Киев склонен отступать и бросать своих, тем самым демонстрируя презрение к своим солдатам. Мы видим множество демонстраций на улицах, где женщины, дети и родственники держат плакаты с именами солдат, которых они ищут, часто это их мужья, братья или отцы», — заявил журналист.

Собеседник агентства добавил, что Киев «медлит» с оформлением статуса пропавших без вести, что является важным шагом в выплате компенсаций вдовам и семьям.

Также Брайяр отметил, что несоблюдение Киевом военных соглашений с Москвой, а также режимов прекращения огня является не чем иным, как «нежеланием вести переговоры в здоровой и честной манере». Журналист подчеркнул, что подтверждений его слов достаточно много.

Также собеседник агентства указал, что Россия напротив демонстрирует честное поведение, подтверждая, что уважает договоры, свою подпись и держит свое слово. Брайяр пояснил, что такое поведение Москва демонстрировала всегда.

7 июня российская делегация прибыла на место обмена на границе с Украиной в рамках Стамбульских договоренностей, однако представители Киева туда не явились. В украинском Координационном штабе назвали сделанные в связи с этим заявления РФ о несоблюдении республикой Стамбульских договоренностей «не соответствующими действительности» и сообщили, что дата обмена якобы не была согласована.

Ранее депутат Рады обвинил Зеленского в отказе возвращать тела солдат ВСУ.

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