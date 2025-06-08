Эксперт назвал условия, когда с Россией начнут всерьез считаться

Российский философ Александр Дугин назвал условия, при которых с Москвой будут считаться всерьез. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Всерьез с Россией опять начнут считаться лишь после освобождения Харькова и Сум, а по-настоящему после взятия Киева. Вот что на кону. Суверенитет», — заявил эксперт.

До этого заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что принципиальная позиция, которая была озвучена президентом России Владимиром Путиным на встрече с руководством внешнеполитического ведомства, в Вашингтоне хорошо известна, и угрозами санкций ее не изменить. Дипломат отметил, что необходимо исключить любую возможность для Украины воспользоваться паузой для передышки и перегруппировки военных сил.

В свою очередь военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок заявил, что украинские подразделения, обороняющие Сумы, вероятно, не будут повторять сценарий с изнурительными боями за Бахмут, город могут сдать без боя.

Мэр Харькова Игорь Терехов в ночь на 7 июня сообщил, что город ночью пережил «мощнейшую» атаку с начала Россией военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что российская армия ликвидировала пост ВСУ в Харьковской области.