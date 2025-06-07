Российские войска ликвидировали пост ВСУ в Харьковской области

Группа «Бати» спецназа «Ахмат» уничтожила скрытый наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинов.

«Уничтожение скрытого наблюдательного пункта противника. Харьковское направление», — написал военный, сопроводив пост видео.

До этого украинские СМИ сообщили, что в ночь на 7 июня в Харькове было зафиксировано свыше 50 взрывов. Как утверждалось, по городу были нанесены удары с использованием дронов типа «Шахед», корректируемых авиационных бомб, а также ракет. Власти заявили об атаке 48 беспилотников, пяти авиационных бомб и неуточненного количества ракет.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после атаки Киева на Крымский мост. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.

Ранее Рамзан Кадыров показал уничтожение пункта временной дислокации ВСУ под Харьковом.