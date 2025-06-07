В МИД заявили, что позицию РФ не изменить угрозой введения санкций США

Рябков: США хорошо известна позиция РФ, угрозой санкций ее не изменить

США хорошо известна позиция России по устранению причин конфликта с Украиной, ее не изменить угрозами введения новых санкций. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.

«Принципиальная позиция, которая была озвучена президентом России на встрече с руководством МИД без малого год назад, в Вашингтоне хорошо известна, и угрозами санкций ее не изменить», — сказал он, отметив, что необходимо исключить любую возможность для Украины воспользоваться паузой для передышки и перегруппировки военных сил.

По его словам, предыдущая администрация США имела возможность в этом убедиться, но «горячие головы, потерявшие остатки здравого смысла в сенате США, не считаются с этой реальностью».

Рябков добавил, что Москва открыта к честным переговорам на основе учета интересов страны и взаимного уважения, при этом Россия продолжит усилия для достижения целей военной операции на Украине.

В конце мая президент США Дональд Трамп раскритиковал действия президента РФ Владимира Путина относительно ударов по Украине и заявил о возможном введении новых санкций против Москвы.

Ранее стало известно о давлении Трампа на сенат из-за санкций против РФ.