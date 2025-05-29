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Российский полковник рассказал, как Украина будет оборонять Сумы

Полковник Ходаренок: Украина под Сумами не будет повторять боев за Бахмут
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Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские подразделения, обороняющие Сумы, вероятно, не будут повторять сценарий с изнурительными боями за Бахмут, город могут сдать без боя. Об этом «Газете.Ru» заявил военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок.

«Вполне возможно, что некоего повторения боев за Бахмут и Мариуполь в Сумах не будет», — подчеркнул он.

Полковник считает, что нет достоверных сведений о том, что украинская армия провела на этом направлении полное фортификационное оборудование местности и построила систему оборонительных рубежей.

Кроме того, морально-психологическое состояние украинских частей уже далеко не то, каким было два года назад.

Поэтому, считает Ходаренок, «не исключено, что российские войска могут овладеть этим областным центром без втягивания в изнурительные и кровопролитные уличные бои».

До этого американская газета The New York Times писала, что подразделения Вооруженных сил России, вероятно, уже начали летнее наступление на Украине.

Издание добавило, что Россия может использовать сезон сухой погоды, считающийся более благоприятным для наступления, чтобы усилить свои позиции на переговорах.

Ранее Зеленский заявил, что Россия готовит новые наступательные операции.

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