В МИД РФ объяснили, почему Зеленский счел переговоры в Стамбуле «бессодержательными»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российско-украинские переговоры в Стамбуле «бессодержательными», потому что их итогом не стали деньги или вооружения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью белорусскому телеканалу «Первый информационный».

«Это значит только одно: раз итогом переговоров не стали деньги, вооружения или реализация собственных амбиций, они [для него] бессодержательные», — отметила Захарова.

4 июня посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник назвал слова Зеленского о переговорах РФ и Украины проявлением «капризов бородатой барышни».

Второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта состоялся 2 июня в Стамбуле. Стороны обсудили меморандумы о прекращении огня и договорились в том числе об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет.

Ранее Зеленский посетовал на дефицит «сильных шагов» со стороны США.