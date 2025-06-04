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Слова Зеленского о переговорах с РФ сравнили с проявлением «капризов бородатой барышни»

Мирошник назвал слова Зеленского о переговорах с РФ капризами бородатой барышни
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский назвал слова о якобы «бессодержательности» переговоров в Стамбуле проявлением «капризов бородатой барышни». Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в беседе с ТАСС назвал эти слова проявлением «капризов бородатой барышни».

Он отметил, что ответственность за ситуацию лежит на Украине.

«Россия выполнила все обязательства, организовала переговоры с Турцией, подготовила документы и сделала множество гуманитарных предложений», — сказал посол.

Мирошник подчеркнул, что Киев должен официально и ясно выразить свою позицию, а не устраивать «танцы с бубнами», которые, по его словам, нравятся Зеленскому. Также он призвал украинскую сторону сделать конкретное заявление о своих намерениях.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между представителями Москвы и Киева. Встреча прошла во дворце Чираган и длилась чуть больше часа. Во время нее стороны обменялись своими версиями меморандума об условиях прекращения огня, а также достигли ряда договоренностей. В частности, РФ и Украина обязались провести обмен тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет.

Ранее Лавров указал на «грубейшую ошибку» Зеленского.

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Переговоры в Стамбуле
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