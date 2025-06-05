Зеленский заявил о дефиците сильных шагов со стороны США по поддержке Украины

Президент Украины Владимир Зеленский посетовал на «дефицит» сильных шагов со стороны США в вопросе поддержке Киева на фоне ударов ВС РФ по территории республики. Публикация появилась в его Telegram-канале.

По его словам, «мир позволяет» России продолжать конфликт, однако многие страны все же поддерживают Украину. Политик рассказал, что представители Киева в эти дни проводят встречи в Соединенных Штатах.

«В частности, были встречи в конгрессе, с представителями администрации США, общение с журналистами, с представителями общественных организаций. Есть понимание и поддержка. Очень рассчитываем на сильные шаги. Это то, что сейчас в дефиците», — заявил Зеленский, указав, что Россия «должна отвечать» за свои действия.

До этого федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц назвал президента США Дональда Трампа «ключевым человеком», который может остановить конфликт на Украине, просто усилив давление на Россию.

Ранее Зеленский понадеялся, что атака на российские аэродромы изменит отношение США к Украине.