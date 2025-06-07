В МИД РФ заявили о попытках Киева манипулировать гуманитарными договоренностями

Украинские власти отказом принять тела военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и переносом обмена пытаются манипулировать даже достигнутыми в Стамбуле договоренностями. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.

»Киев пытается манипулировать даже достигнутыми в ходе переговоров гуманитарными договоренностями», — подчеркнул дипломат.

Мирошник отметил, что попытки украинской стороны отказаться от получения тел своих собственных военных, а также от обмена больных и тяжелораненых пленных должны о многом сказать и населению Украины, и представителям других стран, которые выступают не только за мирное урегулирование конфликта, но и за соблюдение норм международного гуманитарного права.

До этого помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными, а группа украинских переговорщиков по неизвестной причине не прибыла на место обмена.

При этом на Украине заявили, что дата передачи тел военных не была согласована, а российская сторона прибегла к односторонним действиям.

Ранее депутат Рады обвинил Зеленского в отказе возвращать тела погибших солдат ВСУ.