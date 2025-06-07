Маск перестал отвечать на звонки инвесторов после ссоры с Трампом

FT: Маск не выходит на связь с инвесторами Кремниевой долины

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск после конфликта с президентом США Дональдом Трампом не выходит на связь с инвесторами Кремниевой долины. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источник.

«Илон не принимает ничьи звонки. Даже тех, кто вложил миллиарды в его компании. Долина сходит с ума», — говорится в публикации.

Между Трампом и Маском произошла публичная перепалка из-за законопроекта о налоговых льготах для граждан.

Маск покинул пост руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE), после чего раскритиковал решение Трампа по налогам. По мнению предпринимателя, законопроект, предусматривающий налоговые послабления, приведет к росту дефицита бюджета США.

Трамп в ответ предложил перестать предоставлять субсидии и контракты проектам Маска для экономии бюджета.

Ранее сообщалось, что союзникам Маска может грозить чистка из-за конфликта с Трампом.