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В Турции высказались о мирном урегулировании на Украине

Гюлер: Турция поддерживает усилия по мирному урегулированию на Украине
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МИД России

Анкара поддерживает усилия по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер, передает ТАСС.

«Мы поддерживаем все усилия по установлению справедливого и прочного мира на Украине. <...> В Турции недавно состоялись важные встречи в этом контексте», — сказал он.

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса. Российскую делегацию возглавил Мединский, украинскую — Умеров. К обсуждению присоединился глава МИД Турции Хакан Фидан, он выступил с приветственной речью. В ходе встречи представители Украины и России обсудили предложенные друг другу меморандумы о мирном урегулировании украинского конфликта и обменялись документами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В этот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп открыт для возможной встречи с российским президентом Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, но предпочитает видеть двусторонние переговоры о мире между Москвой и Киевом.

Ранее Фидан и Рубио обсудили итоги переговоров РФ и Украины в Стамбуле.

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Переговоры о мире на Украине
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